أمانة بغداد تعلن قرب موعد إعادة افتتاح شارع المتنبي بعد أعمال التأهيل

2021/12/05 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن قرب موعد إعادة افتتاح شارع المتنبي بعد أعمال التأهيل القائمة فيه.وقالت دائرة المشاريع التابعة للأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “لم يتبقى سوى القليل وتتم إعادة افتتاح شارع المتنبي ليلاً، بعد تقدم العمل في أعمال تأهيله، ليعاود نشاطه عند المساء ويحتضن احتفالات رأس …

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