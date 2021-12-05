بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

2021/12/05 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع وجه الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، عقب إصابته أمس أمام ريال سوسيداد. وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة ريال سوسيداد، أمس السبت، والتي انتهت بفوز الميرنجي بهدفين دون رد، حيث غادر المباراة في الدقيقة 17، وشارك بدلًا منه الصربي لوكا يوفيتش. ونشر بنزيما اليوم الأحد، صورة له عبر حسابه على "تويتر"، وكتب عليها: "راحة إجبارية..استراحة ثم سأعود أقوى". ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى، وسيغيب عن مباراتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الليجا. ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة. وسجل بنزيما 12 هدفا في الليجا هذا الموسم، يحتل بها صدارة ترتيب الهدافين في المسابقة.

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