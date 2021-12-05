2021/12/05 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GNkJNZPbpGc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار يخسر الجولات.. انقطاع الامال بحكومة المحاصصات | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار يخسر الجولات.. انقطاع الامال بحكومة المحاصصات | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).