إيران تعلن استناد مقترحاتها النووية الى الجولات السابقة وبينيت يتهمها بالسلوك الهمجي

2021/12/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬إيران‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬مسودة‭ ‬الجولات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭.‬في‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لطهران‭ ‬بعرقلة‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬والتنصل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭. ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ (‬الأحد‭) ‬إلى‭ ‬‮«‬تكبيد‭ ‬إيران‭ ‬ثمن‭ […]

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