حكومتان والمعنى واحد

2021/12/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يعرف‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ماذا‭ ‬يريدون‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ووقعوا‭ ‬في‭ ‬انقسام‭ ‬ساذج‭ ‬ومضحك‭ ‬بين‭ ‬مصطلحين‭ ‬مختلفين‭ ‬في‭ ‬المعاني‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬دساتير‭ ‬العالم‭ ‬وأديباته‭ ‬السياسية،‭ ‬لكنهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬يؤديان‭ ‬غرضاً‭ ‬واحداً‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالمحاصصة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬المعدلة‭.‬وهذان‭ ‬المصطلحان،‭ ‬هما‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬وحكومة‭ ‬التوافق‭.‬ حين‭ ‬يكون‭ ‬الهيكل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ […]

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