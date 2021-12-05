وفدان إماراتي وسوري في مباحثات منفصلة بإيران

2021/12/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬وفد‭ ‬سوري‭ ‬رسمي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭. ‬ وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬فإن‭ ‬الوفد‭ ‬يضم‭ ‬ايضا‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري،‭ ‬سيلتقي‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭.‬ وحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فإن‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬السوري‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬ليومين‭ ‬ستبحث‭ […]

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