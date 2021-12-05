"معركة العلم".. مباراة "سياسية" بين الشرطة وأربيل تثير غضبًا عارمًا

2021/12/05 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

شهدت مباراة ناديي الشرطة وأربيل ضمن بطولة كأس العراق أعمال شغب حيث تعرض جمهور ولاعبي الشرطة القادم من بغداد إلى إقليم كردستان لاعتداءات من قبل عدد من جماهير نادي أربيل بحسب ما وثقته مقاطع الفيديو.

المقاطع التي انتشرت أثارت غضب مدونين وناشطين فضلًا عن جماهير الشرطة والأندية الأخرى التي تضامنت معهم بفعل ما قالوا إنه "اعتداء على العلم العراقي وتمزيقه" وما يمثله من اعتداء على الوطن ككل.

في الأثناء، أصدرت إدارة نادي الشرطة مناشدة عاجلة "لإيقاف مهزلة المهازل التي حدثت ولا تزال تحدث في أربيل" وذلك بعد انتهاء المباراة التي أُقيمت على ملعب فرانسوا حريري وانتهت لصالح أربيل بالركلات الترجيحية.

قالت الإدارة إن "مجموعة من جمهور نادي أربيل قامت بالاعتداء على إدارة وجمهور النادي وتمزيق علم العراق أمام مرأى مسمع كل مسؤولي المحافظة" محملين مسؤولي الإقليم "سلامة وأمن جماهير وفريق نادي الذي ما زال في مقر إقامته".

في هذه الأثناء كانت جماهير الشرطة تتناقل مقاطع فيديو تُظهر حسب ادعائهم دخول قوات الأسايش الكردية إلى فندق إقامة الجمهور القادم من بغداد وإجبارهم على إخلائه والعودة إلى بغداد.

مباراة سياسية

تفاعل مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث معبرين عن غضبهم اتجاه التصرف الذي لا يخص نادي الشرطة بل يمثل اعتداءً على العراق ورمزه.

قال آخرون إن "الحادث لا يتعلق بالتشجيع والرياضة بل بأمور أخرى".

وجاءت هتاف جماهير الشرطة "بالروح بالدم نفيدك يا عراق" والذي نشرته حسابات تابعة لجمهور الفريق لتؤكد أن "القضية ليست رياضية".

وأشار آخرون إلى عدم انزعاج جماهير كردستان من رفع علم "إسرائيل" في شوارع أربيل وأيضًا عدم الاعتراض على "مؤتمر دعاة التطبيع" في وقت استفزها رفع علم العراق.

انتقد مدونون السكوت على تمزيق علم العراق والاعتداء على مشجعي فريق الشرطة وانتقل الحديث إلى جوهر قضايا سياسية منها انفصال إقليم كردستان.

في الأثناء، دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الأزمة وأعلن استنكاره ما حدث في المباراة خلال لقائه وفد منتخب شباب العراق في محافظة النجف.

مواقف أخرى

بعد الردود الشعبية والسياسية، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانًا يؤكد فيه أن "قرارات تأديبية وانضباطية وعقوبات كبيرة تنتظر من تثبت عليه الإدانة في أحداث مباراة الشرطة وأربيل، متعهدًا بمواجهة "التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية" بحزم وأقسى العوبات للحفاظ على "كرامة وحياة الجمهور".

لكن الاتحاد أعرب عن رغبته من الجميع بـ"التهدئة وعدم التصعيد لأننا في مركب واحد مع الدعوة إلى الأندية كافة للابتعاد عن إثارة المشاكل".

بدوره، أصدر نادي أربيل الرياضي بيانًا قال فيه إن "بعض الصفحات تريد تغيير مسار الموضوع" نافية "الإساءة للعلم العراقي" متهمة جماهير الشرطة بتغيير موضوع الخسارة إلى العنصرية.

وحاولت وسائل إعلام كردية أن تدخل على خط التهدئة بنشرها صورة لمشجعين من العرب والكرد يرفعون العلم العراقي إلى جانب علم إقليم كردستان بنفس الملعب الذي حدثه فيه محاولات تمزيق العلم العراقي.

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