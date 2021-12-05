شاهد.. اشتباكات واعتقالات في احتجاجات ضد قيود كورونا في بلجيكا

2021/12/05 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة بروكسل إنه تم اعتقال 20 شخصًا خلال اشتباكات في مظاهرة ضد إجراءات فيروس كورونا في بلجيكا يوم الأحد.وأضافت الشرطة، في بيان صحفي أرسل إلى شبكة CNN: "نفذنا اعتقالات إدارية لعشرين شخصًا، ونحن الآن على علم بأن العديد من سيارات الشرطة قد تضررت".تم نقل أربعة متظاهرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقال البيان إن ضابطي شرطة نُقلا أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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