ليبيا.. حكم “نهائي” بإعادة سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة

2021/12/05 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قررت محكمة ليبية، الأحد، إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين، وفق إعلام محلي.وقالت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة): “محكمة (مدينة) سبها (جنوب) رفضت استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد طعن سيف الإسلام، وتحكم نهائيا بعودته للسباق الرئاسي”.وحتى الساعة …

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حكم “نهائي” بإعادة سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة أولاً على النور نيوز.

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