السكك الحديدية تزف البشرى لإحدى الفئات بتحويلهم لعقود وزارية

2021/12/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

زفت الشركة العامة للسكك الحديدية، اليوم الأحد، البشرى لأبناء العراق (الصحوات) المنتسبين في الشركة بتحويلهم الى عقود وزارية.

وقال مدير عام الشركة طالب جواد في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تمت الموافقة تحويل كافة المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) إلى عقود استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 مع استمرار تمويلهم من قبل وزارة المالية".

وأضاف، أن "عدد المتعاقدين من ابناء العراق في الشركة بلغ 237 متعاقد".

هذا ويذكر ان المتعاقدين وفق القرار 315 يعاملون معاملة الموظفين المعينين على الملاك الدائم من حيث المخصصات المتحركة ومخصصات الخطورة مع احتفاظهم بكافة الحقوق الوظيفية الواردة في القوانين.

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