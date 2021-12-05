حقيقة الاتفاق الكردي على منصب رئيس جمهورية العراق - عاجل

2021/12/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

كشفت الجماعة الاسلامية الكردستانية، اليوم الأحد، حقيقة وجود اتفاق بين القوى السياسية الكردية على منصب رئيس الجمهورية خلال الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي في الحزب سليم همزة، لـ(بغداد اليوم) ان "مسألة التوافق على مناصب الرئاسات الثلاث امر سابق لأوانه في ظل تأخر المصادقة على النتائج النهائية وعدم عقد البرلمان الجديد جلسته الاولى، كما ان منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ولحد الان لم يصل الحزبان الكرديان الرئيسيان الى التوافق حول المنصب".

وأضاف همزة اننا "نأمل تحمل الايام المقبلة انفراجا سياسيا يخرج العراق من واقعه الحالي عبر البدء بالاستحقاقات الدستورية، وحل كافة الخلافات لمنع حصول اي تفاقم على الوضع الأمني او الاجتماعي".

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