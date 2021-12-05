الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي وتضبط وكرا لداعش الإرهابي في الانبار

2021/12/05 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي وضبطت وكرا لداعش الإرهابي في الانبار .وذكر بيان للمديرية انه بعمليتين استباقيتين منفصلتين ونفذتا استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتعاون مع قوات برية ومكافحة ارهاب الرطبة، اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب كما تمكنت القوة من الوصول الى وكر قيد الانشاء لعصابات داعش الإرهابية جنوب الرطبة بالانبار./انتهى9

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