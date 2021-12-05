النقل تصدر النشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني 2021

2021/12/05 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل الْيَوْمَ التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني 2021 .واوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف بحسب بيان للوزارة : ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (14) هزة ارضية منها (3) هزات أرضية داخل العراق و (11) هزة أرضية داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق.وتراوحت قوتها بين (2،5-4،3 ) درجة.في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(5 - 30) كم .وتركز " النشاط في هذا الشهر بشكل واضح في القرب من الحدود العراقية الايرانية وداخل ايران تحديدًا من محافظات كرمنشاه وايلام حيث بلغ عددها (11) هزة ارضية بينما حدثت الهزات الثلاث داخل العراق في قضاء مندلي من محافظة ديالى وقضاءي دوكان وكلار من محافظة السليمانية .واضافت ان المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.وبينت انه لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية تذكر في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر ./انتهى9

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