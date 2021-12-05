بالأسلحة أمام شجرة عيد الميلاد.. صورة نائب أميركي تثير جدلا واسعا

2021/12/05 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عضو الكونغرس الأميركي، عن الحزب الجمهوري، توماس ماسي، الجدل والكثير من الانتقادات بعد تغريدة له مع أسرته وهم يحملون أسلحة أمام شجرة عيد الميلاد، بعد أيام فقط من مقتل أربعة مراهقين في إطلاق نار على مدرسة في ولاية ميشيغان.

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