2021/12/05 | 23:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء تنفي إبرامها تعاقدا مع شخصية وطنية بعيدة عن العمل بمؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/05 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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