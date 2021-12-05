النقل تصدر النشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة للشهر الماضي

2021/12/05 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة النقل، الأحد، النشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة، لشهر تشرين الثاني الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2021)، إنه "اوضحت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف: أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 14 هزة أرضية منها 3 هزات أرضية داخل العراق و11 هزة أرضية داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق، وتراوحت قوتها بين 2،5-4،3 درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين 5 - 30 كم".

وأضافت، "وتركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح بالقرب من الحدود العراقية الايرانية وداخل ايران تحديدا من محافظات كرمنشاه وايلام، حيث بلغ عددها 11 هزة ارضية، بينما حدثت الهزات الثلاث داخل العراق في قضاء مندلي من محافظة ديالى، وقضاءي دوكان وكلار من محافظة السليمانية ".

وتابعت، "ونلاحظ المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي، وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

وختم البيان، "يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية تقريرا واحدًا فقط، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية، أو مادية تذكر في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".

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