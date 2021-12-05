ذي قار: انتحار سيّدة في منزل والدها وذووها يشتكون على زوجها

2021/12/05 | 23:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أقدمت سيّدة، الأحد، على الانتحار شنقاً، داخل منزل والدها، بعد تركها منزل زوجها، في محافظة ذي قار.وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز” إن “قضاء الجبايش شهد انتحار سيدة من مواليد 2001 بشنق نفسها بواسطة حبل في منزل والدها، بعد أن تركت منزل زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما”.وأضاف المصدر، أن “أسباب …

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