أردوغان يزور قطر.. والرئاسة التركية توضح السبب

2021/12/05 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، استجابة لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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