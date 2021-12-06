2021/12/06 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة تحقيقية مع كبار الضباط بملابسات غرق متظاهر في نهر الديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تحقيقية مع كبار الضباط بملابسات غرق متظاهر في نهر الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تحقيقية مع كبار الضباط بملابسات غرق متظاهر في نهر الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).