2021/12/06 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد..تساقط الثلوج بكثافة في ناحية حاج عمران بمحافظة اربيل

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