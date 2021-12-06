داعش يتسبب بهجرة جماعية لاهالي قرية في كركوك.. ويهاجم محور اخر للبيشمركة

2021/12/06 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود تنظيم داعش، الاحد، شن هجمات ضد مواقع قوات البيشمركة، في مناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (5 تشرين الثاني 2021)، ان "داعش شن هجوما استهدف نقاط البيشمركة في ناحية التون كوبري في كركوك".

واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل 3 من قوات البيشمركة بينهم النقيب مسعود طلعت، وإصابة اثنين آخرين، كحصيلة أولية".

وفي هجوم منفصل، اقتحمت عناصر من داعش، قرية لهيبان التابعة الى قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وأكد المصدر ان "الهجوم اسفر عن سيطرة التنظيم على القرية التي تضم نحو 70 منزلا، حيث قام داعش بحرق المنازل، فيما لاذ الاهالي الى الهرب".

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