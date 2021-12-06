2021/12/06 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O1fpxf6QhcM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قادة تحالف عزم يلتقون الديمقراطي الكردستاني في أربيل ،، وساسة كرد يدعون لتوافق شيعي في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قادة تحالف عزم يلتقون الديمقراطي الكردستاني في أربيل ،، وساسة كرد يدعون لتوافق شيعي في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).