ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش على البيشمركة الى تسعة شهداء وجرحى

2021/12/06 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش الارهابي على سواتر البيشمركة بالقرب من ناحية التون كوبري الى تسعة شهداء وجرحى .وقال المصدر :" ان عدد ضحايا الهجوم ارتفع الى اربعة شهداء وخمسة جرحى "./ انتهى

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