اهالي ناحية الامام بديالى يناشدون وزير الداخلية : مركز شرطة الناحية يخنقنا ويقيد حركة عوائلنا ونطالب باختيار مكان مناسب له

2021/12/06 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناشد اهالي ناحية الامام محمد سكران في محافظة ديالى وزير الداخلية عثمان الغانمي وقائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري بنقل مركز شرطة الناحية الى مكان اخر لاشرافه على منازل المواطنين ولمرور معلمات وطالبات مدرسة ابتدائية من امامه.واوضحوا في رسالة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منها اليوم..في عام 2003 تم انشاء هذا المركز متخذا من بناية تعاونية قديمة تابعة لدائرة الزراعة مقرا له...على امل ايجاد ارض خارج المنطقة السكنية لبناء بناية جديدة للمركز ضمن المواصفات المحددة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية...الا ان ذلك لم يحصل لحد الان.واضافوا بمرور السنين بدات معاناة الاهالي تتزايد وخاصة عند مرور بناتهم ومعلماتهم من امام المركز للوصول الى المدرسة الملاصقة جدرانها لمقري الناحية والمركز سيما وان مجتمع الناحية مجتمع عشائري ومحافظ.واكدوا ان التربوي المرحوم احمد كاظم عباس المعموري الذي توفي قبل شهرين وداره ملاصقة لمركز الشرطة ..بذل جهودا كبيرة وقابل عددا من قيادات العمليات والشرطة عند زياراتها لمقر الناحية والمركز وشرح لها معاناة المنطقة ومعاناته شخصيا من موقع المركز وتاثيره على العوائل وكانوا مقتنعين بشكواه وشاهدوا بام اعينهم موقع المركز وقناعتهم بخطـأ وجوده في هذا المكان ووعدوا بمعالجة الموضوع باسرع وقت...الا ان الرجل اصبح في ذمة الله ولم يتحقق حلمه على مدار 15 سنة.وعبر اهالي الناحية عن املهم بان يضع رئيس خلية الإعلام الأمني مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن مناشدتهم امام انظار معالي وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة الجديد الذي بدا بخطوات جيدة تسهم في استتباب الامن في المحافظة للاستجابة لها وتخليصهم من معاناتهم ونقل المركز الى بناية جديدة لم تؤثر على راحة المواطنين./انتهى

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