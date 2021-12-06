البيشمركة تعلن سقوط ضحايا وجرحى إثر هجوم داعش على قرية ’قره سالم’

2021/12/06 | 00:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، بياناً بعد هجوم جديد شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش، على موقع لواء تابع لقوات البيشمركة في أطراف كركوك.

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وجاء في بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه، بعد منتصف ليلة الأحد على الإثنين (6 كانون الأول 2021)، أن "إرهابيي داعش شنوا هجوماً وحشياً على موقع اللواء ١٢٦ لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف البيان "نتيجة للهجوم الجبان وقع ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، وردت قوات البيشمركة على الارهابيين وتم ملاحقتهم و الوضع تحت سيطرة البيشمركة".

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