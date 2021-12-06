شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة بهجوم لداعش شمالي كركوك

2021/12/06 | 00:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة البيشمركة، سقوط شهداء وجرحى في صفوف منتسبيها جراء هجوم لتنظيم داعش الارهابي شمالي محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ان “ليلة ٥/٦ كانون الاول، اقدم ارهابيو داعش، على شن هجوم وحشي على موقع اللواء ١٢٦ لقوات البيشمركةبالقرب من قرية قره سالم”.

واضافت “الهجوم الجبان خلف ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، و ردت قوات البيشمركة على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة البيشمركة”.

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