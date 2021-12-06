وزارة البيشمركة: شهداء وجرحى بتعرض لعصابات داعش على قضاء التون كوبري

2021/12/06 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، سقوط شهداء وجرحى بتعرض لعصابات داعش الإرهابي في قضاء التون كوبري شمال محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "إرهابيي داعش نفذ الليلة اعتداءً وحشياً آخر على نقطة لجبهات اللواء 126 قرب قرية قرة سالم".وأضافت، أن "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، مؤكدة انه "تمت ملاحقة ومطاردة الإرهابيين، والأوضاع الآن تحت السيطرة".

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