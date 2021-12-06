قتلى وجرحى من البيشمركة بتعرض لـ'داعش' في التون كوبري

2021/12/06 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيشمركة، الاثنين، عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها بتعرص "داعشي" في قضاء التون كوبري بمحافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ان "إرهابيي داعش نفذ الليلة اعتداءً وحشياً آخر على نقطة لجبهات اللواء 126 قرب قرية قرة سالم".

وأضافت، أن "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، مشيرة الى "ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والأوضاع الآن تحت السيطرة".

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