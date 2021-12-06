البيشمركة تعلن السيطرة على الوضع الأمني بعد تعرض قواتها لهجوم إرهابي بكركوك

2021/12/06 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، السيطرة على الوضع الأمني بعد تعرض قواتها لهجوم إرهابي في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "ليلة 5/6 كانون الاول 2021 قام ارهابيو داعش بهجوم وحشي على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

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