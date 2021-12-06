صدامات في بروكسل خلال تظاهرة ضد تدابير كورونا 

2021/12/06 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، الأحد، في بروكسل وفق ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس، خلال تجمع نظمه معارضون لتدابير مكافحة وباء كورونا، وشارك فيه ثمانية آلاف شخص بحسب الشرطة.

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