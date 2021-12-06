يوفنتوس يهزم جنوى بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

2021/12/06 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق يوفنتوس فوزا سهلا على حساب ضيفه جنوى، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري الإيطالي.سجل خوان كوادرادو وباولو ديبالا هدفي السيدة العجوز في الدقائق 9 و82.بهذا الانتصار، رفع اليوفي رصيده إلى 27 نقطة، قفز بها للمركز الخامس، بينما يتجمد رصيد جنوى عند 10 نقاط بالمركز الـ18.

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