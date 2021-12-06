أحداث أربيل الرياضية.. روايات متضاربة وتأكيد على نبذ العنصرية في العراق

2021/12/06 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بضربات الجزاء، انتهت مباراة فريقي الشرطة وأربيل العراقيين بفوز أربيل، لكن ما حدث عقب إطلاق صافرة النهاية للمباراة كان أكبر من تأهل فريق واستبعاد آخر من المنافسات، إذ شهد ملعب فرانسوا حريري في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مواجهات عنيفة بين مشجعي الفريقين أدت إلى حدوث إصابات.

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