النيجر.. مقتل 12 جنديا وتحييد عشرات

2021/12/06 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ما لا يقل عن 12 جنديا و"عشرات الإرهابيين" في معارك عنيفة السبت في غرب النيجر، داخل ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة"، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، الأحد.

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