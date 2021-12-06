2021/12/06 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش النقاش الحاد الذي يدور اليوم حول تصرفات بعض الكرد في اربيل بتمزيق العلم العراقي ورفع العلم الإسرائيلي على ساحة ملعب رياضي في اربيل ، له ابعاد كثيرة وخطيرة لا يمكن السكوت عنها .البعد الأول يتجلى في اضفاء صبغة العمومية على هذا التصرف ، بغض النظر عما سبقه من تصرفات مسؤولين كورد ، وكلنا يعلم ماهية هؤلاء المسؤولين الذين لا يقلون عن اصنافهم من المسؤولين العرب الحاكمين بكل ما تتيح لهم اللصوصية من وسا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبهوا واستفيقوا ..... - صادق إطيمش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبهوا واستفيقوا ..... - صادق إطيمش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).