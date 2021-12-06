لقاءات سياسية تسبق المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/06 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، هل ستنجح الأحزاب الفائزة في تشكيل الحكومة؟

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