التحالف السعودي يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتا نحو المملكة

2021/12/06 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، أن قواته دمرت (طائرتين) مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.

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