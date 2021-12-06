تداول فيديو جانبي لما قاله أحد جماهير سباق فورمولا لولي عهد السعودية وردة فعل الأخير

2021/12/06 | 06:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو جانبي، يظهر ردة فعل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان على أحد الحضور في مدرجات سباق جائزة السعودية STC الكبرى للفورمولا وان.

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