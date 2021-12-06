ألعاب بكين الشتوية.. أميركا بصدد إعلان موقفها من المشاركة

2021/12/06 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الأسبوع، المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع إقامتها في بكين خلال فبراير 2022، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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