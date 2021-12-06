2021/12/06 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي "التطور"، لا يعني بالضرورة "التقدم".



فالتقدم ، كلمة نبيلة تستلزم أن تكون "التطورات" الحادثة في أي مجال، متناغمة مع قيم العدالة الاجتماعية بين جميع البشر، وبين جميع الدول ، وتؤدى الى السعادة ، والسلام .يمتلئ كوكب الأرض، بالعديد من البلاد، التي وصلت إلى درجة عالية من التطورات الصناعية، والتكنولوجية، والعلمية، أي أنها "متقدمة"، صناعياً، وتكنولوجياً، وعلمياً.



لكنها "متأخرة" إنسانياً.



بمعنى أن كل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة العالم بين - تقدم - مظهرى و- تأخر - جوهرى - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة العالم بين - تقدم - مظهرى و- تأخر - جوهرى - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).