احباط هجوم لداعش على نقطة عسكرية في ديالى

2021/12/06 | 06:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت القوات الامنية تعرضا لتنظيم داعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر من داعش هاجموا ، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، نقطة للجيش باطراف قرية نوفل شمال قضاء المقدادية ، وقد تصدى لهم افراد النقطة واجبروهم على الفرار بعد الاشتباك معهم ".واضاف :" ان قوة تعزيزية تعرضت ، اثناء توجهها الى المنطقة ، الى هجوم بعبوة ناسفة دون وقوع اصابات "./انتهى

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