معجزات الآلهة - نادية خلوف

2021/12/06 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا أعرف من أين أتت الآلهة ، لكنّ الإسلام أعطى للإله صفة الغموض ، حيث لايمكننا الإيمان إلا من خلال المظاهر التي يحكم من خلالها الإله، و أحياناً نخطئ الإشارات ، فنؤمن بشكل خاطئ ، ونتحمل مسؤولية السقوط، هذا مايحدث معي خلال رحلة بحثي .



الإله في السماء له مساعد على الأرض وهو إله أيضأً ، لكنّه محلي .



جميع رؤساء ومسؤولي الدول العربية وربما غير العربية يرغبون في لقب إله على طريقة حارس الحرمين ، أو ......





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