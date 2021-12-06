2021/12/06 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف لا أعرف من أين أتت الآلهة ، لكنّ الإسلام أعطى للإله صفة الغموض ، حيث لايمكننا الإيمان إلا من خلال المظاهر التي يحكم من خلالها الإله، و أحياناً نخطئ الإشارات ، فنؤمن بشكل خاطئ ، ونتحمل مسؤولية السقوط، هذا مايحدث معي خلال رحلة بحثي .
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#نادية_خلوف لا أعرف من أين أتت الآلهة ، لكنّ الإسلام أعطى للإله صفة الغموض ، حيث لايمكننا الإيمان إلا من خلال المظاهر التي يحكم من خلالها الإله، و أحياناً نخطئ الإشارات ، فنؤمن بشكل خاطئ ، ونتحمل مسؤولية السقوط، هذا مايحدث معي خلال رحلة بحثي .
الإله في السماء له مساعد على الأرض وهو إله أيضأً ، لكنّه محلي .
جميع رؤساء ومسؤولي الدول العربية وربما غير العربية يرغبون في لقب إله على طريقة حارس الحرمين ، أو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معجزات الآلهة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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