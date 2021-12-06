السعودية.. تفاعل على ظهور نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز مع ولي عهد محمد بن سلمان بسباق فورمولا

2021/12/06 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام سعودية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو يظهر فيها الأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح سباق جائزة السعودية STC

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