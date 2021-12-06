السعودية.. إيقاف 250 متهما في قضايا فساد في 6 وزارات

2021/12/06 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" عن إيقاف أكثر من 250 شخصا متهمين بقضايا فساد في 6 وزارات مختلفة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "المدينة" المحلية.

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