أمير سعودي يرد على جمال ريان وتغريدته عن إيران وإسرائيل حول القضية الفلسطينية

2021/12/06 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة للإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان تناول فيها العلاقة بين إيران وإسرائيل حول ملف القضية الفلسطينية.

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