دراسة: أوميكرون قد يكون أقل خطرا من السلالات الأخرى

2021/12/06 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى بعد أكثر من 10 أيام على اكتشافه، لا تزال البيانات المتعلقة بخطورة متحور أوميكرون قليلة أو غير كافية، لكن دراسة صغيرة أجريت على الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى بسبب المتحور في جنوب أفريقيا تظهر أن الأعراض قد تكون "أكثر اعتدالا" من الأعراض التي ظهرت نتيجة الإصابة بالمتحورات السابقة من كوفيد -19.

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