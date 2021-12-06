2021/12/06 | 07:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقال مصدر في أسطول المحيط الهادئ الروسي، إن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" والفرقيطة "ألدار تسيدينجابوف" التابعتين لهذا الأسطول، دخلتا إلى بحر اليابان.ووفقا له، ستنفذ السفينتان الحربيتان، أول تدريبات قتالية في فترة التدريب الجديدة.وأضاف: "في أحد ميادين التدريب البحري، سيجري طاقم الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف تمرينا يتضمن البحث عن غواصة مفترضة للخصم، وسيتم كذلك التحضير لمجموعة من التدريبات التمهيدية والاختبارية الضرورية عند الرمي الصاروخي، مع استهداف سفينة حربية للعدو المفترض".أما طاقم الفرقيطة "ألدار تسيدينجابوف"، فسينفذ تدريبات في مجال الدفاع الجوي تقوم به سفينة واحدة في البحر.وبعد الانتهاء من فحص معدات وأجهزة ومنظومات الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، التي تم تحديثها مؤخرا، ستدخل هذه السفينة في قوام القوة ذات الجاهزية الدائمة للأسطول.في ربيع هذا العام، وبعد خضوعها لعملية تحديث عميقة، نجحت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، في إطلاق صواريخ مجنحة بحرية "كاليبر" ضد أهداف ساحلية وبحرية من منطقة مياه خليج "بطرس العظيم".المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفن من أسطول المحيط الهادئ إلى بحر اليابان لتنفيذ تدريبات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفن من أسطول المحيط الهادئ إلى بحر اليابان لتنفيذ تدريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).