شيء من تاريخ العراق : وفد الشبيبة الى المانيا و نهاية الملك غازي - مؤيد عبد الستار

2021/12/06 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار بعد وفاة الملك فيصل الاول في مدينة بيرن السويسرية عام 1933 - وفاة تحيط بها الشكوك - توّج غازي الابن الوحيد للملك فيصل ملكا على العراق .تعهد الملك الشاب غازي للسفير البريطاني ببغداد بانه سيسير على نهج والده ويحافظ على علاقات صداقة مع بريطانيا .



لكنه اقترب من المانيا الهتلرية وحصل على اذاعة صغيرة من هتلر نصبها في قصر الزهور واخذ يذيع منها شخصيا الاخبار والتعليقات يساعده في ذلك مجموعة من الضباط ......





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