دعاه لتذكر ماضي الملك سلمان في لبنان.. جورج قرداحي يوجه رسالة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان

2021/12/06 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب التوترات الدبلوماسية التي أحدثتها تصريحات أدلى بها حول الحرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات وقادت لاستقالته من منصبه

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