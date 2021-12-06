“أوميكرون” يربك مؤتمرا دوليا للطاقة في الولايات المتحدة

2021/12/06 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينطلق مؤتمر مجلس البترول العالمي اليوم الاثنين في الولايات المتحدة، فيما تقلصت بشكل حاد قائمة حضور مسؤولي الطاقة والوزراء لبحث مستقبل سوق النفط مع انتشار متحور “أوميكرون”.ويجمع المؤتمر الذي يعقد على […]

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