2021/12/06 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن النظام السوري قد فرض حظرا على للتجوال على الدراجات النارية في عدد من بلدات ومدن الريف الشرقي لمحافظة درعا جنوبي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. النظام يفرض حظرا على الدراجات النارية في درعا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. النظام يفرض حظرا على الدراجات النارية في درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).